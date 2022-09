Energieversorgung im Rhein-Kreis Neuss : SPD im Rhein-Kreis fordert Energieschutzschirm

Das Rheinwerk ist Deutschlands größte Aluminiumhütte. Wegen der hohen Energiekosten soll die Produktion halbiert werden. Foto: Thomas Ernsting

Rhein-Kreis Auch regen die Sozialdemokraten an, die geplanten Abschaltungen der beiden 600 MW-Braunkohlekraftwerksblöcke in Neurath zum Jahresende zu verschieben, um so für die Energiesicherheit zu sorgen.

Der Rhein-Kreis Neuss mit seinen zahlreichen ernergieintensiven Unternehmen stehe bei der aktuellen Situation vor großen Herausforderungen. Das betont die SPD im Rhein-Kreis in einer Pressemitteilung. Das Rheinwerk in Neuss hat bereits angekündigt, seine Produktion um 50 Prozent zu drosseln. „Das ist ein Alarmzeichen für die Arbeitsplätze in unserer Region“, sagt Daniel Rinkert, Vorsitzender der SPD im Rhein-Kreis Neuss. Und er ergänzt: „Putin versucht, unsere Energieversorgung als Waffe gegen Deutschland und Europa einzusetzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Daher benötigen wir einen Energieschutzschirm für die Wirtschaft.“ Der Energieschutzschirm beinhalte einen günstigen Industriestrompreis sowie einen Gaspreisdeckel mit Anreizen zum Sparen.

„Gerade im Rhein-Kreis Neuss, der mitten im Strukturwandel steckt, brauchen wir den Energieschutzschirm für Aluminium, Chemie und Handwerk, damit gut bezahlte und tariflich abgesicherte Arbeitsplätze erhalten bleiben.“ Zudem regt der Sozialdemokrat an, die geplanten Abschaltungen der beiden 600 MW-Braunkohlekraftwerksblöcke in Neurath zum Jahresende zu verschieben. „Die heimische Kohle muss in den nächsten beiden Wintern für die Energiesicherheit und die Bezahlbarkeit genutzt werden. Das ist besser, als gefährliche Atomkraftwerke im Streckbetrieb zu halten.“ Der für Neuss zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus sagt: „Bei den Stromkosten muss dringend gegengesteuert werden. Ansonsten droht die großflächige Stilllegung von Produktionen. Daher haben wir in der Bundestagsfraktion beschlossen, einen wettbewerbsfähigen, idealerweise EU-weiten Industriestrompreis einzuführen.“

(NGZ)