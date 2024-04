„Tag der Logistik“ in Neuss Schülerinnen klären über KI in der Logistik auf

Unter dem Titel „Vom Klicken bis zum Klingeln – entdecke, was Logistik wirklich kann“ fand am Donnerstag zum elften Mal der Tag der Logistik in Neuss statt. Die Berufsorientierungsveranstaltung im Gare du Neuss richtet sich vor allem an Schüler der Jahrgangsstufen acht bis 13. Neben 27 namhaften Ausstellern wie Dachser, Natsu Foods und der Industrie- und Handelskammer (IHK) präsentierte sich auch das Neusser Berufskolleg. Das Kolleg an der Weingartstraße stellt seit 2018 – bis auf eine Corona bedingte Zwangspause – jedes Jahr auf dem Tag der Logistik aus. Doch in diesem Jahr gab es eine Neuerung.