Zusammenarbeit der IHK und Arbeitsagentur Austausch zum Fachkräftemangel im Rhein-Kreis Neuss

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage ist der Mangel an Mitarbeitern aktuell eines der größten Geschäftsrisiken für die Betriebe in der Region – das belegen aktuelle Umfragen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Gleichzeitig fällt es den Betrieben immer schwerer, offene Ausbildungsplätze zu besetzen. Wie diese Herausforderungen gemeistert werden können, loteten die Mitglieder der IHK-Vollversammlung in ihrer jüngsten Sitzung mit den Geschäftsführungsvorsitzenden der Agenturen für Arbeit in der Region aus.