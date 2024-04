Medicoreha-Chef Dieter Welsink aus Neuss moderierte Talk in Köln Gesundheitsexperten kritisieren neuen Entwurf zum Versorgungsgesetz

Einige solcher Gesundheitsregionen existieren bereits, Köln/Bonn zum Beispiel, wo auch der Rhein-Kreis und Unternehmen aus dem Kreis Mitglied sind. Die Gesundheitsregion Köln/Bonn ist eine von sechs regionalen Organisationen im Landescluster Gesundheitswirtschaft NRW und arbeitet seit 2009 als eingetragener Verein mit rund 140 Mitgliedern. Gerade der Umbau der stationären Krankenhausversorgung, so die Experten in Köln, erfordere regionale Konzepte und attraktive Berufsbilder, die in der medizinischen Versorgung ihre Aufgabe sehen.