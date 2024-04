Lagebericht für den Rhein-Kreis Neuss Handwerk weiter in schwierigem Fahrwasser

Das Schlimmste scheint überstanden, Besserung ist jedoch noch nicht in Sicht – so könnte man den aktuellen Lagebericht der Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf zusammenfassen. Die stellte am Montag ihr Frühjahrsgutachten zur konjunkturellen Lage des Handwerks im Kammerbezirk vor. Der Geschäftsklimaindex, welcher auf den Angaben der Betriebe zu ihrer gegenwärtigen Geschäftslage und den Erwartungen für das nächste halbe Jahr basiert, ist seit der letzten Umfrage im Herbst 2023 um acht Punkte auf insgesamt 112 Punkte gestiegen. Doch insbesondere die Umsatz- und Auftragssituation haben sich bei der Mehrheit der Firmen in der Zwischenzeit verschlechtert.