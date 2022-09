Wirtschaft in Düsseldorf : Handwerkskammer wirbt mit Tilly-Motiven

Jacques Tilly (l.) und Kammerpräsident Andreas Ehlert mit dem Motiv-Truck Foto: Handwerkskammer/Wilfried Meyer

Düsseldorf Am Samstag gab es zahlreiche Aktionen zum Tag des Handwerks. Mit Motiven von Jacques Tilly soll die Rolle der Handwerker für die Klimawende betont werden.

Zum Tag des Handwerks am Samstag hat die Handwerkskammer zu Düsseldorf mit vielen Aktionen für die Branche geworben – und zudem jungen Menschen eine Ausbildung in diesem Bereich ans Herz gelegt. Fünf Trucks mit großen Werbemotiven von Wagenbau-Künstler Jacques Tilly wurden auf Fahrten durch den ganzen Kammerbezirk geschickt.Der Slogan lautete: „Streikst du noch oder arbeitest du schon fürs Klima?“ und spielte darauf an, dass Handwerkerinnen und Handwerker einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Klimawende leisten können.

Zwei der fünf Trucks starteten an der Handwerkskammer am Georg-Schulhoff-Platz. Neben einer „Highlight-Tour“, angesteuert wurden unter anderem der Düsseldorfer Landtag und die Zeche Zollverein in Essen; zudem gab es Rundfahrten durch das Bergische Land, daswestliche Ruhrgebiet und an den Niederrhein.