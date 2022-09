Krankenhäuser im Rhein-Kreis Neuss : Alle Standorte des Rheinland Klinikum sollen erhalten bleiben

Neuss Mit einem klarem Votum für die vier Standorte des Rheinland Klinikums wurde die Aufsichtsratssitzung des Klinikums am vergangenen Dienstag beendet. Als „große Chance und Vertrauensbeweis“ hat die Geschäftsführung die Empfehlungen und Beschlüsse von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung zur Zukunftssicherung des Hauses bewertet.

Am Montag hatten beide Gremien einem umfangreichen Restrukturierungs- und Strategiekonzept des Rheinland Klinikums für den Zeitraum bis 2027 zugestimmt. Das war Voraussetzung für die Zusage zu einem Finanzierungsplan: Der beinhaltet zum einen eine kurzfristige Unterstützung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 30 Millionen Euro. Der zweite Teil betrifft Bürgschaften von 80 Millionen Euro. Die wiederum ermöglichen Darlehen über 120 Millionen Euro und sichern damit notwendige Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an allen Standorten. „Mit unserem Konzept konnten wir Aufsichtsrat und Gesellschafter überzeugen, dass wir mittelfristig in der Lage sind, den medizinischen Kernbetrieb auf eine gesunde Basis zu stellen“, so die Geschäftsführung.