Veranstaltungstipps : So kommt im Rhein-Kreis Neuss kein Herbstblues auf

Foto: Melanie Zanin (MZ)

Rhein-Kreis Neuss Die Temperaturen sinken, es wird früher dunkel und der Regen lässt die warmen Sommertage schnell vergessen. Der Herbst steht mit einem Fuß bereits im Rhein-Kreis Neuss und so manch einem mag es vor dem Herbstblues grauen. Muss es nicht, denn hier sind Tipps und Tricks, wie die Herbst-Depression in diesem Jahr ausbleibt.

Warmes Getränk in einem Café Vor einigen Wochen noch über 30 Grad, nun Regen und 15 Grad - an so einen Temperaturwechsel muss sich der Körper erst einmal gewöhnen. Bis ihm das gelungen ist, heißt es schön warm halten. Wer seinen Kaffee, Tee oder Kakao in einem besonders schönen Ambiente genießen möchte, kann dies an zahlreichen Adressen im Rhein-Kreis Neuss tun. Café Heinemann in Neuss, 9BarDeli in Neuss, Café am Rittergut Birkhof - die Liste der Cafés im Rhein-Kreis ist lang.

Ein Besuch in der Bibliothek Wenn alles trist und dunkel erscheint, hilft es, sich auf andere Gedanken zu bringen. Ein einfacher Tipp: ein interessantes Buch in der Bibliothek ausleihen und schon werden die Gedanken in neue Bahnen gelenkt. Auch zahlreiche Autoren aus dem Rhein-Kreis Neuss bieten sich für eine Gedankenreise an. Wie wäre es beispielsweise mit einer Kostenpflichtiger Inhalt Meditation mit Karsten Spaderna aus Dormagen? Nostalgie pur aus Neuss verspricht Wolfgang Isenrath in seinem kürzlich erschienen Buch „Kostenpflichtiger Inhalt Als der Schulweg noch ein Fußweg war“.

Regenspaziergang im Rhein-Kreis Anstatt über den Regen zu schimpfen, ist es besser, sich mit ihm zu verbünden. Denn auch ein Regenspaziergang kann etwas Magisches haben. Also Gummistiefel an, Regenschirm auf und los geht es. Schloss Dyck, Botanischer Garten in Neuss, Schloss Hülchrath in Grevenbroich oder auch das Schloss Liedberg in Korschenbroich - all diese Orte im Rhein-Kreis Neuss sind nicht nur bei Sonnenschein wunderschön anzuschauen. Und überfüllt ist es bei Regenwetter sicher auch nicht.

Regional und saisonelle kochen Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Aber auch an einem verregneten Tag kann eine leckere Mahlzeit wahre Wunder bewirken. Auch hier ist es ratsam, sich mit dem Feind zu verbünden. Denn der Herbst ist zumindest kulinarisch eine ganz leckere Angelegenheit. Kürbis, Rote Beete, Karotten - damit lassen sich wunderbare Gerichte zaubern. Und das Beste: All diese Gemüsesorten erhält man auch regional - hinterlässt somit auch einen ökologischen Fußabdruck. Wenn das mal nicht die Stimmung hebt. Eine Liste mit Hofläden im Rhein-Kreis Neuss finden Sie hier.

Wellneuss in Neuss Wem der Temperaturabstieg in den vergangenen Wochen zu schnell ging, kann sich in der Sauna schön aufwärmen. Bei Wellneuss in Neuss werden derzeit aus Energiespargründen die Erd- und Kräutersauna außer Betrieb genommen - der Rest ist jedoch im Einsatz. Salzsauna, Finnische Sauna und und und. Hier wird bei kalten Temperaturen jedem warm. In der Asia Therme in Korschenbroich warten zehn verschiedene Saunen, ein Dampfbad, Pools und weiteres auf Besucher. Hier gibt es derzeit keine Einschränkungen.

Kabarett in Kaarst Lachen ist nicht nur gesund, es hebt auch die Stimmung. Also ab zum Kabarett nach Kaarst. Hier gibt es noch freie Plätze fürs Wochenende - eine Übersicht über das Programm finden Sie hier. So kommen am Freitag, 23. September, die Lachmuskeln bei Ingo Appelt und seiner Show "Der Staatstrainer" zum Einsatz. Abdelkarim stellt sich am Sonntag, 24. September, die Frage: „Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam?“ Obwohl er die Antwort aus Gründen tragischerweise bei sich vermutet, sucht er lieber nach Antworten, die direkt der ganzen Menschheit zugutekommen sollen. Tickets für seine Show „Wir beruhigen uns“ sind noch verfügbar.

Kino Immer wieder bieten Kinos besondere Veranstaltungen an. Tickets für ein ausverkauftes Konzert? Die kriegt man in Neuss. Genauer gesagt im UCI Kino in Neuss. Dort wird am Samstag, 29. Oktober, das Live-Konzert von Coldplay aus Buenos Aires übertragen. Das Kino Kaarst holt sogar den Sommer zurück auf die Leinwand. Ab dem 28. September wird dort die Komödie „Freibad“ zu sehen sein. Weitere Infos zu Preisen und Zeiten finden Sie hierÖffnungszeiten und Adressen finden Sie in der Bildergalerie.

Theaterbesuch Wer beruflich eh schon den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen muss, sollte seinen Augen am Nachmittag mal eine Pause gönnen. Statt Kino bietet sich dann ein Theaterbesuch an. Angebote gibt es im Rhein-Kreis Neuss zahlreiche. Das Rheinisches Landestheater in Neuss führt derzeit ein Stück nach Franz Kafka auf „Die Verwandlung@WhiteBoxX“.