Energiekosten im Rhein-Kreis Neuss : IHK verabschiedet Resolution zur Energiekrise

Rhein-Kreis Die Energiekrise trifft insbesondere energieintensive Wirtschafts- und Industriestandorte wie den Rhein-Kreis Neuss mit seiner Lebens- und Nahrungsmittel-, Aluminium und chemischen Industrie hart.

Adäquate Werkzeuge, den Folgen entgegenzuwirken, sind gefordert. Die Mitglieder der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) – unter ihnen auch Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein – haben in Form einer Resolution zehn Sofort-Maßnahmen, die Unternehmen in der sich zuspitzenden Energiekrise entlasten würden, beschlossen. Das teilt die IHK mit. „Die aktuelle Situation auf den Energiemärkten bedroht in kürzester Frist die Existenz zahlreicher Betriebe, die völlig unverschuldet in diese Lage gekommen sind“, betont Steinmetz. „Die Politik muss die Tragweite dieser Krise endlich erkennen und sofortige Gegenmaßnahmen einleiten.“

Unternehmen, die entweder gar keine oder nur noch Lieferverträge zu Extrempreisen erhielten, seien leider keine Ausnahme mehr. „Diese Entwicklung würde unweigerlich in Wertschöpfungsverlusten, Produktionsstopps oder Produktionsverlagerungen ins Ausland münden“, erklärt Steinmetz. Die Strompreise auf dem Spotmarkt hätten sich mittlerweile verzehnfacht. Damit seien die deutschen Strompreise aktuell für die Industrie zehnmal so hoch wie im benachbarten Frankreich und die Gaspreise mehr als zehnmal so hoch wie in den USA. „Vor dem Hintergrund dieser Zahlen empfinden viele Unternehmen die aktuelle Lage sowie die Aussichten als perspektivlos“, so Steinmetz. Die Wirtschaft brauche deshalb jetzt konkrete Antworten und Taten seitens der Politik.