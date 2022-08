Energiewende im Rhein-Kreis Neuss : Wasserstoff Hub stellt seine Aktivitäten bis zum Jahresende vor

Rhein-Kreis Neuss Experten sind überzeugt, dass Wasserstoff – perspektivisch insbesondere grüner Wasserstoff – im Energie-Mix der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Der Wasserstoff Hub RKN/Rheinland will die Region dabei voranbringen.

Mit einem Wasserstoff-Projektmanager will der der Wasserstoff Hub RKN/Rheinland zusätzlich Fahrt aufnehmen. Bereits jetzt ist der Verein, der Ende 2020 auf Gut Gnadental in Neuss gegründet wurde, enorm aktiv, um das Thema Wasserstoff im Rhein-Kreis Neuss und der Region voranzutreiben. Bis zum Jahresende ist zum Beispiel noch eine ganze Reihe an Terminen geplant, die der Wasserstoff Hub jetzt vorgestellt hat – angefangen mit einer Teilnahme an der Veranstaltung „Unternehmen im Flus – der Rhein verbindet“ am 8. September.

Bei zwei Unternehmerreisen werden Mitglieder des Wasserstoff Hub RKN/Rheinland die Bestrebungen vertiefen. Am 30. September geht es in den Hafen Antwerpen, zentrales Thema wird die Transformation zum europäischen Wasserstoff Hub sein. Am 12. und 13. Oktober steht zudem die Teilnahme an einer Unternehmerreise in die Niederlande an. Und beim Wissensforum auf Gut Gnadental stellen Unternehmen am 19. Oktober unter anderem ihre Wasserstoff-Anlagen vor.