Veranstaltung in Neuss : 50 Starterplätze beim Firmenlauf gewinnen

Neuss Raus aus Büro und Betrieb, rein in die Laufschuhe! Nach zwei Jahren Corona-Pause, Homeoffice und digitalen Meetings startet am Dienstag, 6. September, der nächste „FitNeuss Firmenlauf“ in Neuss.

In diesem Jahr endet der fünf Kilometer lange Lauf im Rennbahnpark. Er wird von der Sportevent-Agentur n plus sport GmbH organisiert. Die beliebte Laufveranstaltung hat jedoch auch jene im Blick, die nur vorbeischauen und Freunde, Bekannte und Kollegen anfeuern möchten. Mehrere DJs legen auf, es gibt Live-Musik und Stadionsprecher André Scheidt moderiert das Ereignis. Im Vorfeld der Veranstaltung verlost die Rheinische Post insgesamt 50 Starterplätze.

Der Firmenlauf lockt wieder nach Neuss. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Also: Mitmachen und gewinnen! Wer unter 01379 88 60 11 (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „ngz2“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen.

Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss ist Montag, 15. August 2022, um 24 Uhr!

