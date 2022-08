Arbeiten im Rhein-Kreis Neuss : Jobmesse zeigt Weiterbildungsangebote

Rhein-Kreis In Neuss gegründeter Weiterbildungsverband richtet „Weiterbildungs- und Jobmesse Mittlerer Niederrhein“ aus. Als Partner ist die Agentur für Arbeit mit ihren Jobcentern dabei.

Der Fachkräftemangel gehört zu den größten Herausforderungen für die Wirtschaft in der Region. Für gut 47 Prozent der Unternehmen ist der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern derzeit ein wesentliches Geschäftsrisiko. Das hatte im Frühjahr noch einmal eine Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein ergeben. Ein wesentlicher Schlüssel, um den Fachkräftebedarf zu sichern, ist nicht nur Ausbildung. Auch Weiterbildung und gezielte Qualifikation sind – insbesondere in Zeiten, in denen in vielen Branchen Personalmangel herrscht – ein wichtiges Instrument. Dies ist insbesondere mit Blick auf den Wandel vieler Berufe wichtig.