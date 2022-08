Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : Schulen und Unternehmen treffen sich auf Gut Gnadental

Rhein-Kreis Neuss Die Kommunale Koordinierung Rhein-Kreis Neuss der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ richtet eine sogenannte Verteilerkonferenz im Zuge der Aktion „Wirtschaft pro Schule“ aus.

Die Begegnung beginnt am Montag, 22. August, ab 14 Uhr auf Gut Gnadental am Nixhütter Weg in Neuss. Dort treffen sich Schulen und Unternehmen mit dem Ziel, Termine zu vereinbaren, an denen sich die Betriebe den Jugendlichen vorstellen. Das teilt der Kreis mit.