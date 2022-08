Tech-Konferenz im Rhein-Kreis Neuss : Mit dem Digital Demo Day in die Zukunft

Foto: DigiHub 11 Bilder Digital Demo Day - so interessant war es in der Vergangenheit

Rhein-Kreis Am 18. August lockt der Digital Demo Day wieder auf das Areal Böhler. Mehr als 200 nationale und internationale Start-ups sind bei der Messe und Tech-Konferenz mit internationaler Strahlkraft dabei. Erwartet werden 4000 Besucher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Der Ort passt perfekt: Das Areal Böhler ist schließlich Treffpunkt und Ideenschmiede – und befeuert Geschäftsmodelle. Dorthin, auf das Areal Böhler auf der Stadtgrenze zwischen Meerbusch und Düsseldorf, lockt am 18. August der Digital Demo Day. Und auch der will etwas befeuern – und zwar vor allem innovative Geschäftsmodelle, kreative Ideen und neue Kooperationen. Mehr als 200 nationale und internationale Start-ups stellen sich dabei vor, rund 4000 Besucher werden zur sechsten Auflage des Digital Demo Day erwartet. Das Event für Start-ups, Unternehmen und Investoren zählt zu den größten Start-up-Messen und Tech-Konferenzen seiner Art für die Industrie in Deutschland – und die Strahlkraft ist enorm.

Vertreter des Digihubs Düsseldorf/Rheinland, der Gesellschafter sowie Gründer stellten am Freitag das Programm zum Digital Demo Day vor. Foto: Susanne Dobler

Das betont auch Manuela Dörr. Die Neusserin hat das Start-up Loribox gegründet. Ihr sind der Kreislaufgedanke und Nachhaltigkeit wichtig. Loribox handelt mit Second-Hand-Kinderkleidung. Die Kernidee: Kinder wachsen schnell aus ihrer Kleidung. Doch die soll dann nicht weggeworfen, sondern sinnvoll im Kreislauf weiterverwendet werden. Loribix kauft und verkauft Kleidung für Kinder, die bereits getragen ist. Mit ihrem Start-up ist sie jetzt zum ersten Mal beim Digital Demo Day dabei. Neuland aber ist er für die Neusserin, die an der FH in Dortmund studiert hat, nicht. „In der Gründerszene, auch in Dortmund, kennt jeder den Digital Demo Day“, sagt sie.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Info Sechste Auflage des Digital Demo Day Areal Böhler.⇥Foto: male Foto: male Termin Der Digital Demo Day findet am Donnerstag, 18. August, statt. Offizielle Eröffnung ist um 10 Uhr. Um 18 Uhr beginnt die Aftershowparty. Ort Der Digital Demo Day findet auf dem Areal Böhler, Hansaallee 321, in Meerbusch statt. Organisator Der Digital Demo Day wird vom Digihub Düsseldorf/Rheinland um seine beiden Geschäftsführer Klemens Gaida und Peter Hornik organisiert. Es ist die sechste Auflage. Zu den Gesellschaftern des Digihub zählt unter anderem der Rhein-Kreis Neuss. Tickets Karten gibt es in verschiedenen Kategorien unter www.digitaldemoday.de im Internet.

Die große Stärke der Veranstaltung liegt im Mix aus Netzwerken, Matching, Workshops und Bühnenprogramm. Zudem gibt es Räume für 1:1-Gespräche – dort können neue Geschäfte angebahnt, gemeinsame Innovationsvorhaben initiiert oder Wagniskapitalfinanzierungen für Start-ups angestoßen werden. Top-Speaker geben zudem spannende Impulse, erwartet werden unter anderem Marc Sommer (Meta), Thyssenkrupp-Vorstandschefin Martina Merz, Anna Christmann (Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für Start-ups und digitale Wirtschaft) sowie der Extremsportler Jonas Deichmann. Aus der Politik haben unter anderem Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) ihre Teilnahme zugesagt.

Organisiert wird der Digital Demo Day vom Digihub Düsseldorf/Rheinland, zu dessen Gesellschaftern unter anderem der Rhein-Kreis Neuss gehört. Im Fokus der Veranstaltung stehen die Zukunftsthemen „Metaverse“, „Sustainability“ (Nachhaltigkeit) und „Hi-Tech NRW“. Kreisdirektor Dirk Brügge macht deutlich, wie wichtig Start-ups als Motor für die regionale Wirtschaft sind, insbesondere mit Blick auf den Strukturwandel. Der Rhein-Kreis fördert Gründer gezielt, zum Beispiel durch ein eigenes Accelerator-Programm. Zudem versteht sich der Kreis als aktiver Treiber, der das sich dynamisch entwickelnde Gründergeschehen in der Region unterstützt. „Der Digital Demo Day auf dem Areal Böhler in Meerbusch ist hierbei ein fester Bestandteil als zentrale Impuls- und Netzwerkveranstaltung der Start-up- und Gründerszene in NRW“, betont Brügge.