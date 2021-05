Frank Heidemann : Neusser schreibt Songs zum Nachdenken und Mitsingen

Neuss Krieg, Hass, soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, fehlender Respekt und fehlende Menschlichkeit in einer sich immer schneller drehenden Welt: Das sind nur einige der Dinge, die der Neusser Frank Heidemann (53) beobachtet.

