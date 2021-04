Corona-Tote : Kerzen und Trauerbeflaggung zum Gedenken in Neuss

Kerzen und Trauerbeflaggung zum Gedenken in Neuss

Das Rathaus wird am Wochenende trauerbeflaggt. Foto: Andreas Woitschützke

Das Neusser Rathaus erhält Trauerbeflaggung. Unter dem Motto „Jedes Licht ein Neusser Leben“ gedenkt die Stadt am Wochenende, 17. und 18. April, der Menschen, die mit oder in Folge einer Corona-Erkrankung gestorben sind. Auf dem Markt werden dafür 24 Stunden lang mehr als 100 Kerzen leuchten, jede einzelne Kerze erinnert an ein Neusser Opfer. Das Rathaus wird bis Sonntagabend ebenfalls beleuchtet sein. Hinzu kommt die Trauerbeflaggung.