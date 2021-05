Eselspfad in Neuss : Ein Hotel für Mäuse, Schnecken, Echsen und Igel

Neuss Am Eselpfad in Höhe der Sauerbruchstraße im Lukasviertel hat ein neues Hotel eröffnet: Dina und Olivia Jansen sind dort die Herbergsmütter und freuen sich auf die ersten Bewohner.

In den vielen Zwischenräumen bietet das Hotel Platz und Schutz für allerlei wilde Kleintiere. „Wir hoffen, dass ein paar Echsen einziehen oder auch Mäuse und Schnecken,“ berichtet die 11-jährige Olivia und ihre ältere Schwester ergänzt: „Zuhause wohnt schon Piet, der Hund von unserer Oma und andere Haustiere möchten unsere Eltern nicht haben.“ Also haben die kreativen Schülerinnen des Gymnasiums Marienberg Holz von Bäumen, die während eines Sturms vor vielen Jahren in dem Waldstück am Eselspfad umgefallen waren und das ihr Vater als Brennholz gekauft hatte, „wieder zurück in den Wald gebracht.“ Mithilfe der Cousins Noah und Luis entstand so in einer Wochenendaktion die Unterkunft für kleine Waldbewohner.