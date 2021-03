Natur in Wermelskirchen : Wanderer müssen für Artenschutz weichen

Majestätisch – hier ein junger Seeadler, fotografiert auf der Bislicher Insel. Foto: Wolfgang Charles

Wermelskirchen Seeadler und Schwarzstorch sind an der Großen Dhünn-Talsperre gesichtet worden. Der Freizeitdruck ist gestiegen und stört die Tierarten. Deshalb wird der südliche Uferweg nicht geöffnet.

Eine schlechte Nachricht für alle, die gern im Sommer mal den Rundwanderweg um die Vorsperre Große Dhünn genutzt haben. Der südliche Uferweg an der Vorsperre Große Dhünn wird auch in diesem Jahr nicht geöffnet. Das teilen Wupperverband und Kreisverwaltung jetzt nach einer neuerlichen Bewertung mit. In den vergangenen Jahren war dieser Weg durch eine befristete Ausnahmegenehmigung zwischen dem 15. März und 10. Oktober geöffnet. Im ersten Corona-Jahr war der Weg dann zu.

Der Zugang zum südlichen Wanderweg bleibt auch 2021 für Wanderer geschlossen. Foto: Teifel, Udo (tei)

Durch diese vom Rheinisch-Bergischen Kreis temporär genehmigte Öffnung tagsüber mit Verhaltensregeln für die Nutzer sollte der Natur- und Artenschutz sowie das Bedürfnis der Menschen nach Erholung berücksichtigt werden. Der südliche Uferweg liegt vollständig in der sensiblen Wasserschutzzone 1 der Trinkwasser-Talsperre. Diese ist zum Schutz des Talsperrenwassers sowie der Flora und Fauna normalerweise für die Öffentlichkeit tabu.

Blick vom Damm der Vorsperre Kleine Dhünn: Links verläuft der reguläre Weg, rechts ist der südliche Uferweg. Foto: Teifel, Udo (tei)

Info Wanderwegenetz rund um die Talsperre Was Rund um die Große Dhünn-Talsperre gibt es ein Netz an Wanderwegen. Auch ohne den südlichen Uferweg sind Ausblicke auf die Wasserfläche möglich, zum Beispiel vom Staudamm in Lindscheid aus oder von den Dämmen der Vorsperren Große Dhünn und Kleine Dhünn. Auf dem 40 Kilometer langen Talsperrenweg kann die Große Dhünn-Talsperre ganzjährig komplett umrundet werden. www.wupperverband.de/service/freizeit/wandern/wandern-an-der-grossen-dhuenn-talsperre

Mit Corona nahm der Andrang an der Großen Dhünn-Talsperre seit dem Frühjahr 2020 deutlich zu. Spazierengehen wurde für die Menschen im Lockdown und bei eingeschränkter Reisemöglichkeit eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Entsprechend voll wurde es auch an der Großen Dhünn-Talsperre, heißt es in einer Mitteilung des Wupperverbandes. Immer häufiger trafen die Mitarbeiter des Wupperverbandes Menschen in der Schutzzone 1 der Talsperre an. Manche Menschen hatten sich lediglich verlaufen, andere missachteten die Schutzzone 1 gezielt durch Feuerstellen oder fest installierte Badestege.

Für das Jahr 2020 hatte der Rheinisch-Bergische Kreis in Absprache mit dem Wupperverband aufgrund der Corona-Situation und des gestiegenen Andrangs keine Genehmigung zur Öffnung des südlichen Uferwegs an der Vorsperre erteilt. Nach Ablauf des Jahres haben der Kreis und der Wupperverband die Situation erneut bewertet und gemeinsam abgestimmt, dass der südliche Uferweg auch 2021 geschlossen bleiben soll.

„Ausschlaggebend hierfür ist eine aktuelle Bewertung des Kreises in Sachen Artenschutz“, so Wupperverbandssprecherin Susanne Fischer. Demnach ist die Große Dhünn-Talsperre ein überregional herausragender Lebensraum für die Vogelwelt. Eine aktuelle Kartierung zeigt, dass hier unter anderem der Seeadler und der Schwarzstorch sowie die seltenen Rastvögel Rothalstaucher und Ohrentaucher gesichtet wurden. Auch viele andere Arten können sich hier entwickeln. Durch den gestiegenen Freizeitdruck gibt es an der Talsperre kaum noch Rückzugsmöglichkeiten für störungsempfindliche Tierarten. Daher ist der südliche Uferweg aus Sicht des Artenschutzes sehr wichtig. Er ist derzeit der letzte ungestörte Bereich an der Großen Dhünn-Talsperre. Daher soll der südliche Uferweg, der Entwicklungspotenzial für seltene Arten bietet, auch in diesem Sommer nicht geöffnet werden.

Wie der Kreis und der Wupperverband künftig mit dem südlichen Uferweg verfahren, werden sie im Laufe dieses Jahres klären.

Für das Jahr 2021 haben sich der Kreis und der Wupperverband vorgenommen, die Menschen stärker für das Thema Schutzzone 1 zu sensibilisieren. Denn die Corona-Einschränkungen dauern noch an, so dass weiterhin viele Menschen ihre Freizeit in der Natur und somit auch an der Großen Dhünn-Talsperre verbringen werden. Unter anderem sind gemeinsame Kontrollen geplant, bei denen Menschen, die sich widerrechtlich in der Schutzzone aufhalten, gezielt angesprochen werden sollen. Bei schweren oder wiederholten Verstößen sind auch Bußgelder möglich.