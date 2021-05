Gewerbegebiet zwischen Grimlinghausen und Uedesheim : Vom „Plantedörp“ zum Neusser Industriegebiet

Ein Blick in das Aluminium-Schmelzwerk von Alunorf, das ebenfalls in dem Gewerbegebiet zu finden ist. Foto: Alunorf/Michael Hilgers

Serie Neuss Zwischen Grimlinghausen und Uedesheim ist eines der bedeutendsten Neusser Gewerbegebiete entstanden. Rund 10.000 Menschen haben dort ihren Arbeitsplatz.

Bis vor einem halben Jahrhundert wurde dort Salat angepflanzt, Schnittlauch geerntet und Stiefmütterchen gezogen. Heute haben im Gewerbegebiet zwischen Grimlinghausen und Uedesheim rund 10.000 Menschen ihren Arbeitsplatz. „Es handelt sich um eines der für den Wirtschaftsstandort bedeutendsten Gewerbegebiete in Neuss“, sagt Daniel Genz vom Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss über das Areal zwischen Bonner Straße und A57 , das von der A46 durchschnitten und über die Straßen Am Blankenwasser, Im Taubental sowie die Krupp- und die Jagenbergstraße erschlossen wird.

Letztgenannte Straße trägt ihren Namen aus gutem Grund. Denn die heute zur Kleinewefers-Gruppe mit Hauptsitz in Krefeld gehörende Jagenberg AG eröffnete bereits im Jahr 1971 an der Bonner Straße eine Maschinenbau-Fabrik, die seinerzeit zu den modernsten Produktionsstätten Europas gehörte. Damals war Grimlinghausen noch dörflich geprägt, Haupterwerbsquelle waren Obst-, Gemüse- und Blumenanbau, was dem inzwischen 8500 Einwohner zählenden Stadtteil den Namen „Plantedörp“ einbrachte.