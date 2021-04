Autohaus Dresen : Einsatzfahrzeug wirbt für Notfallschulung

Neuss Die Autohausgruppe Dresen ist eine neue Kooperation eingegangen und wirbt dafür – vielleicht nicht ganz überraschend – mit einem Auto.

Mit Folien in Signalfarben beklebt, wirkt der Ford Puma auf der Straße beinahe wie ein Rettungsfahrzeug, und um Rettung geht es in der Tat. Denn Werbung macht „unser erstes erstes Einsatzfahrzeug“, wie Dresen-Geschäftsführer Ben Dahlmann formuliert, für das Angebot der „Notfallschulungen Rhein Ruhr“. Das Unternehmen wurde erst Anfang Februar von Dennis Meenke und Michael Grotefels gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Erste-Hilfe-Ausbildung – in voller Breite. Das schließt die Ersthelferausbildung für Führerschein-Bewerber ein. Über diesen Ansatz fanden die beiden Partner zusammen. „Für uns ist spannend, dass junge Leute während der Führerscheinausbildung ins Autohaus kommen, die potenzielle Kunden sein könnten“, sagt Dahlmann. Und die Firmengründer der „Notfallschulungen“ kommen so an Räume, die groß genug sind, um diese Ausbildung auch unter Corona-Bedingungen anzubieten. Bis zu 30 Personen finden dabei an den Wochenenden im Ford-Store der Dresen-Gruppe an der Moselstraße Platz. Zwei solche Seminare gab es schon, die sich Dahlmann auch angeschaut hat. Er hat Zivildienst beim DRK gemacht und urteilt als Sanitäter: „Das machen die richtig gut“. Deswegen lässt er jetzt Dresen-Mitarbeiter zu betrieblichen Ersthelfern ausbilden. Der nächste Kursus ist Sonntag, 16. Mai. Info: www.erste-hilfe.dresen.de.