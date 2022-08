Vor dem Fußballstart: SVG Grevenbroich : Von einem Durchschnitts- zu einem Spitzenteam

Grevenbroich Genclerbirligi würde in der Fußball-Kreisliga A die positive Entwicklung gerne fortsetzen. Nur die Platzsituation ist Grund zur Sorge.

Bärenstarke Hinrunde, Platz zwei am Saisonende und deutlich mehr Konstanz – der SVG Grevenbroich hat sich von einem durchschnittlichen Kreisliga A-Team zu einem echten Spitzenteam entwickelt. Diesen Trend will Genclerbirligi in der nächsten Saison fortsetzen. Probleme bereitet nach wie vor die eigene Anlage.

In der Vorsaison war SVG Grevenbroich eines der wenigen Teams, das dem Meister VdS Nievenheim Paroli bieten konnte. In der Rückrunde fehlte es dann aber doch wieder ein wenig an der Konstanz. „Wir haben uns super entwickelt und wollen an die letzte Saison anknüpfen“, so Akan. Das Ziel seien die Top 3. Den Aufstieg würde man natürlich mitnehmen, Akan sagt aber auch: „Die Bezirksliga käme für uns vielleicht zu früh. Der Aufstieg ist keine Pflicht.“ Sorgen bereitet dem SVG Grevenbroich nach wie vor die eigene Anlage. Der Rasenplatz gleicht eher einem Acker, ist häufig gesperrt und auch die Asche in Frimmersdorf-Neurath sorgt nicht gerade für Freudensprünge. „Ich hoffe, dass wir bald einen neuen Platz bekommen“, so Akan. Das Heimrecht am ersten Spieltag hat „Gencler“ bereits getauscht. Statt vor heimischer Kulisse muss der SVG am 9. August (20 Uhr) beim 1. FC Grevenbroich-Süd ran.