Eishockey : Neusser mit deutscher U17 in die USA

Bennet Otten im Dress der Düsseldorfer EG, wo er auch schon mit den Prifis trainieren durfte. Foto: Crash Eagles Kaarst

Rhein-Kreis Bennet Otten begann zwar in Kaarst mit dem Skaterhockey, träumt inzwischen aber von einer Karriere als Profi im Eishockey. Am Freitag macht er sich als Teil der Nationalmannschaft auf den Weg zu einem Fünf-Nationen-Turnier.

Liebe auf den ersten Blick war es nicht gerade. „Am Anfang war ich gar kein Hockeyfreund“, sagt Bennet Otten. Auch sein Vater Georg weiß das noch: „Da war die Begeisterung nicht so groß. Als kleines Kind musste er immer mit zu den Spielen der Brüder, das hat ihn genervt.“ Heute ist das ganz anders. Mehr als ein Jahrzehnt später sind Skater- und vor allem Eishockey ständige Begleiter für Bennet Otten. Auf Inlineskates spielt er für die Crash Eagles Kaarst, auf Schlittschuhen für die Düsseldorfer EG. Und gerade Letzteres würde er „nicht mehr als Hobby bezeichnen. Ich habe Ziele, ich will Profi werden“, sagt der 16 Jahre alte Neusser.

Natürlich weiß er selbst, dass der Weg noch weit ist. „Erst mal muss ich Abitur machen“, sagt er. Was den Vater freut. Zwei Jahre Schule hat Bennet Otten noch vor sich. Aber es wird konkreter mit der möglichen Sportkarriere. Dieser Sommer könnte gar ein großer Schritt dahin sein. Erst durfte er zwei Wochen lang mit den DEG-Profis trainieren, nun ist er bei der U17-Nationalmannschaft. Mit der geht es am Freitag in die USA, in Colorado Springs steht ein Fünf-Nationen-Turnier mit den USA, der Slowakei, Tschechien, der Schweiz und eben Deutschland an.

Info Nicole Otten feierte Erfolge im Kanu Familie Otten Vater Georg und seine drei Söhne sind nicht die einzigen aus der Familie Otten, die auf Erfolge im Sport blicken können. Auch Mutter Nicole Otten (damals Nicole Prehn) war aktiv, für die Holzheimer SG fuhr sie gemeinsam mit ihrer Schwester Nadine Kanu. Familie Prehn Ihr Vater Lothar Prehn wiederum war Fußballer. 1975 stieg der mit Bayer Uerdingen und zusammen mit Friedhelm Funkel in die Bundesliga auf.

Für den Neusser Stürmer wird das nicht nur sportlich eine Herausforderung, weil die Gegner bereits länger wieder im Training sind und vor allem die USA zur absoluten Weltspitze gehören. Otten freut sich auf das „ganze Erlebnis“. Zwar stand er mit der DEG im Frühjahr im Finale um die deutsche U17-Meisterschaft, er war auch schon mal für ein paar Spiele im Ausland, in Finnland. Aber ein Länder-Turnier in Amerika ist dann noch mal etwas anderes. Gespielt wird in einer modernen Halle eines College-Teams für Tausende Fans, alles live übertragen beim Streamingdienst „Hockey TV“. Dass er so etwas mal erleben darf, war nicht unbedingt zu erwarten. Bennet Otten begann recht spät mit Eishockey, war bereits neun Jahre alt. Sein Vorteil allerdings: Er hatte vorher in Kaarst schon Skaterhockey gespielt. „Er hat bei den Crash Eagles in der Laufschule angefangen“, erzählt Vater Georg, der daran nicht ganz unschuldig ist. Er gab die Hockey-Leidenschaft an seine drei Söhne weiter. Otten spielte früher selbst, „erst mit Rollschuhen auf der Straße, 1987 bin ich zu den Crash Eagles nach Kaarst“. Er wurde als Spieler wie als Trainer Meister, übernahm diverse Posten im Klub. Heute ist er Vorsitzender.

Bennet Otten im Trikot der Crash Eagles Kaarst. Foto: Crash Eagles

Vor allem aber nahm er seine drei Söhne mit, die seitdem ebenfalls diverse Titel und Pokale gewonnen haben – auch internationale. Irgendwann spielten alle drei parallel Eishockey bei der DEG. Nur Moritz, mit 23 der Älteste, tut das heute nicht mehr, er hat sich voll auf Skaterhockey konzentriert. Lennart, 21, blieb dem Eis treu, ist nun gar Profi, nachdem er vor einem Jahr zum Zweitligisten nach Freiburg wechselte. Auch Bennet, der Jüngste, hat bereits Angebote von außerhalb, aber er blieb bei der DEG. „Ich habe hier gute Trainer und viele Freunde in der Mannschaft. Und die letzte Saison hat gezeigt, dass wir etwas erreichen können.“ Zudem sei der Kontakt zu den Profis da. So wie kürzlich, als er und vier weitere Talente mittrainieren durften. „Alle haben immer den Kopf oben, keiner läuft viel mit der Scheibe, jeder passt sehr hart“, sagt Bennet Otten und hofft, künftig häufiger mittrainieren zu dürfen, um so näher an die Profis heranrücken zu können.