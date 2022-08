Fußball-Landesliga : Die Holzheimer SG stockt ihren Kader noch mal auf

Holzheim Yakup Akbulut ist bereits der 24. Spieler der Holzheimer für die neue Saison. Trainer Hamid Derakhshan ist mit Blick auf mögliche Verletzungen überzeugt davon. dass er so viele Spieler in seinem Kader benötigt.

Nachdem der umtriebige Fußball-Landesligist Holzheimer SG vor anderthalb Wochen in Maurice Heylen (1. FC Viersen) und Shayan Nejatteimoury (VfL Lübeck II) bereits zwei weitere Neuverpflichtungen für die neue Saison gemeldet hatte, hat er jetzt in der Vorbereitung noch mal nachgelegt. Vom aus der Oberliga abgestiegenen SC Düsseldorf-West kommt der 19-jährige Yakup Akbulut, dessen Wurzeln allerdings in Neuss liegen.

Er wohnt nur ein paar Minuten von der Holzheimer Anlage entfernt in Reuschenberg und hat sogar etwas Stallgeruch, weil auch sein Vater einst für die HSG kickte. „Wir hatten schon in der Winterpause Kontakt zu ihm und haben ihn aufrechterhalten. Nach dem Abstieg der Düsseldorfer hat er etwas Neues gesucht und wir sind froh, dass es sich für uns entschieden hat“, sagt Trainer Hamid Derakhshan. Da er noch so jung ist und aus dem Umfeld kommt, passt Akbulut perfekt in das Konzept der Holzheimer. Seine Anfänge liegen bei der TuS Reuschenberg, in Unterrath und bei RW Essen sammelte er sogar Erfahrungen in der Jugend-Bundesliga. Sehr froh ist Derakhshan, dass Akbulut als Linksfuß sowohl auf den Außenbahnen als auch im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar ist. Dass der HSG-Kader mit dem weiteren Neuzugang mittlerweile 24 Spieler inklusiver dreier Torhüter umfasst, bereitet dem Coach keine Sorgen. Im Gegenteil, die Holzheimer wollen ganz bewusst mit einem breiten und qualitativ hochwertig besetzten Team in die neue Saison starten. „Bei der Verletzungsanfälligkeit einiger unserer Spieler ist das nötig. Dass haben wir in der vergangenen Saison gesehen, als teilweise Leute aus unserem Trainerstab aushelfen mussten. Das wollen wir nicht mehr erleben“, erklärt Derakhshan.