Vor dem Fußballstart: SV Bedburdyck/Gierath : Von Euphorie noch keine Spur

Jürgen Steins ist der des SV Bedburfyck/Gierath. Foto: Fupa

Jüchen Der A-Ligist aus Jüchen hat es vor dem Saisonauftakt mit einigen Problemen zu tun. Der Trainer fordert von seinem Team noch eine Leistungssteigerung.

Von Felix Strerath

Beim SV Bedburdyck/Gierath ist eine Woche vor dem Saisonstart in der Kreisliga A noch nicht die große Euphorie ausgebrochen. Eine schleppende Vorbereitung und mehrere Verletzte trüben die Stimmung. Trainer Jürgen Steins hat vor dem Auftakt der neuen Spielzeit noch die eine oder andere Sorge.

Marco Wenzek, Lars Jonokat, Eicke Steinfarz und Tobias Daumen werden zum Auftakt wohl verletzungsbedingt ausfallen. „Drei Spieler kämpfen noch mit den Nachwirkungen von Covid, sie sind auch noch nicht bei 100 Prozent“, berichtet Steins und sagt weiter: „Ich habe ein wenig Sorge vor der neuen Saison. Wir haben jetzt schon mit Verletzungen zu kämpfen und es ist die schwerste Kreisliga A seit langem.“

Im Sommer musste Gierath einen seiner besten Kicker an den Ligakonkurrenten abgeben. Erol Djaferi ist zum 1. FC Grevenbroich-Süd gewechselt. „Er war sehr wichtig für uns, hatte enorme Qualitäten als Vorbereiter und Torjäger. Den kannst du so nicht ersetzen“, so Steins mit Blick auf den Spieler, der in der Vorsaison zwölf Tore und 15 Vorlagen verbuchte. Zudem haben Moritz Beyvers, Jannik Zimmermann und Niklas Fischel ihre Karriere beendet, Daniel Lipperson spielt jetzt für Frimmersdorf-Neurath.

In Alex Cziborra (Jüchen II) konnte der SV Bedburdyck/Gierath immerhin noch nach dem 1. Juli einen weiteren Neuzugang präsentieren. „Er bringt eine enorme Qualität mit“, lobt Steins. Ferhat Duman kam vom TuS Grevenbroich, ist aber noch bis November gesperrt. Niklas Vetten fehlt noch die Spielpraxis und Joel Holz und Raul Jimenez Ubeda kommen aus der eigenen Jugend hoch. Spielerisch will Trainer Steins sein Team weiterentwickeln. „Wir haben das System umgestellt. Ich erhoffe mir so mehr Ballbesitz, um auch mal Ruhe ins Spiel zu bringen“, erklärt er. Drei Testspiele hat der SV Bedburdyck/Gierath bislang in der Vorbereitung absolviert: Ein klares 6:0 gab’s gegen den VfB Hochneukirch (Kreisliga B), ein 1:4 gegen die SpVg Odenkirchen (Kreisliga A) und 1:5 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler (Bezirksliga). „Die Vorbereitungsspiele waren ganz ordentlich, gerade gegen Jüchen haben wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet“, lobt Steins. Tests am Donnerstag gegen die DJK Hehn (Kreisliga A) und am Sonntag gegen den SV Otzenrath (Kreisliga A) stehen noch an.