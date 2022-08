Fußball-Kreisliga A : SV Sevelen ist aktuell kein Aufstiegskandidat

Issum Das Team von Trainer Michael Foehde wird auch in der neuen Saison von vielen Gegnern als Titelanwärter gehandelt. Die Form stimmt bislang aber noch nicht.

Wenn man bei den Trainern der Vereine in der Fußball-Kreisliga A nach einem Aufstiegsfavoriten fragt, wird immer wieder der Name SV Sevelen genannt. Grund dafür ist die Leistung der Mannschaft in der abgelaufenen Saison sein, die jedoch ohne Happy End blieb. Der Aufstieg wurde am letzten Spieltag verpasst. Das Team von Trainer Michael Foehde hat es in der Vorbereitung derweil noch nicht geschafft, das Niveau der vergangenen Spielzeit wieder zu erreichen.