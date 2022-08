Motocross : Stefan Ekerold und das gute Gefühl

Vor der Sommerpause gab Stefan Ekerold im baden-württembergischen Gaildorf noch mal mächtig Gas. Foto: MSC

Grevenbroich Der Pilot des MSC Grevenbroich verabschiedet sich mit starkem Auftritt in die Pause. „Ich bin jetzt einfach nur froh, dass im August keine Rennen anstehen.“

(sit) Nach kurzer Durchstrecke mit eher durchwachsenen Ergebnissen hat sich Stefan Ekerold bei den Motocross-Rennen der ADAC Masters Serie eindrucksvoll zurückgemeldet. Im baden-württembergischen Gaildorf sammelte der Top-Pilot des MSC Grevenbroich viele Punkte fürs Gesamtklassement ein. Mit den Plätzen sechs, acht und fünf sicherte sich der Weiskirchener auch in der Tageswertung den sechsten Rang. Im Gesamtklassement behauptete er sich als Sechster im internationalen Fahrerfeld. Sein Fazit: „Ich bin happy, dass ich wieder drei gute Läufe zeigen konnte. Wir haben kleine Veränderungen am Motorrad vorgenommen, was mir auch direkt ein besseres Gefühl auf dem Motorrad gab. Ich bin jetzt aber vor allem froh, dass im August die Sommerpause ist. Fünf Rennwochenenden, verteilt auf ganz Deutschland, am Stück sind doch ganz schön viel gewesen.“ Neben den Masters fährt Ekerold auch in der „Klasse Open“ um die Deutsche Meisterschaft, liegt da sogar vorne.

Sein Vereinskamerad Lukas Platt war ebenfalls fleißig, schloss die drei Wertungsränge in Gaildorf auf den Rangen zwölf, 17 und zwölf ab und wird damit in der Tageswertung genauso auf dem 13. Platz geführt wie im Gesamtklassement. Er sprach hinterher von einem durchwachsenem Vortrag: „Es sind mir kleine Fehler in den Rennen passiert. Mit Platz fünf in der Qualifikation bin ich aber zufrieden.“ Für die weiteren MSC-Piloten Gianlucca Ecca und Paul Ullrich galt: wiederum solide Leistungen, aber keine Punkte in den Wertungsrennen.