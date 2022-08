Radsport : Sportforum weiter sehr beliebt

Büttgen Die Starts der Radsportszene geben sich auf dem traditionsreichen Holzoval in Büttgen die Klinke in die Hand. Zuletzt testeten dort US-Amerikanerinnen.

Eine Flexibilität, die seit schon lange in der Profiszene geschätzt wird und die neben den exzellenten Trainingsbedingungen dazu führt, dass sich die Stars im Sportforum die Klinke in die Hand geben. Das war im vergangenen Jahr so, als im Kolumbianer Egan Bernal sogar der Tour-de-France-Sieger von 2019 in Büttgen zum Testen vorbeischaute, und das ist in diesem Jahr nicht anders. Ende Juli war zum Beispiel die US-amerikanischen Nationalmannschaft der Frauen für drei Tage in Büttgen zu Gast, um die Weichen in Richtung der Bahnrad-WM im Oktober in Paris zu stellen. Begleitet wurden die Fahrerinnen Chloé Dygert, Megan Jastrab und Lily Williams von Jim Miller, Leistungssportdirektor des US-amerikanischen Radsportverbandes. Offensichtlich hat es auch ihnen im Sportforum gut gefallen, denn Hermann Schiffer weiß zu berichten: „Die Amerikaner wollen vor dem WM auf jeden Fall noch mal wiederkommen.“