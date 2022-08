Handball-Regionalliga : Neusser HV legt personell noch mal nach

NEUSS Der Handball-Regionalligist aus der Quirinusstadt geht mit dem bisherigen Sportlichen Leiter Josip Jurisic als Trainer in die neue Saison. Unter anderem muss er drei weitere Spieler integrieren.

„Für mich war es sehr wichtig, dass ich für diese Aufgabe die Unterstützung meiner Familie habe“, betont Jurisic. Meine Frau Melania steht komplett hinter mir, was wegen des immens hohen Zeitaufwandes ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ich persönlich habe an dieser sehr reizvollen Aufgabe viel Spaß, ansonsten hätte ich diesen Job auch nicht übernommen.“ Vor drei Wochen starteten die Neusser in die Vorbereitung auf die Anfang September beginnende Spielzeit. In der ersten Woche ging es im Außenbereich um die Fitness. Seitdem ist nun Hallentraining angesagt, wobei neben der konditionellen Ausrichtung die Abwehrarbeit zunächst einmal im Vordergrund steht. Allerdings kann der NHV wegen Reparaturarbeiten mal wieder nicht im Hammfeld trainieren. So musste er nach Norf ausweichen. „Dort müssen wir wieder auf Harz verzichten, deshalb hoffe ich auch inständig, dass wir nächste Woche wieder in unsere Halle können, wo wir dann in ungefähr zwei Wochen mit der Angriffsarbeit beginnen werden, ohne die Defensive zu vernachlässigen“, erklärt Jurisic. Momentan haben die Spieler ein Pensum von drei Einheiten pro Woche zu absolvieren, zusätzlich steht eine Einheit Krafttraining auf dem Programm.

Am Wochenende nimmt der NHV an einem hochkarätig besetzten Turnier der Bergischen Panther (3. Liga). Neben den Gastgebern und den Neussern sind noch die Drittligisten VfL Gummersbach II, TuS Volmetal, der Regionalligist HC Gelpe/Strombach und die beiden Oberligisten HSG Siebengebirge und der LTV Wuppertal mit von der Partie. Am Freitag geht es für die Neusser zunächst gegen Wuppertal, weiter geht es dann am Samstag mit den Spielen gegen Gelpe/Strombach und die Panther, ehe dann am Sonntag die Platzierungsspiele anstehen. „Für uns wird es jetzt Zeit, in den Spielrhythmus zu kommen“, betont Jurisic. „Ende August haben wir dann ein dreitägiges Trainingslager in Bad Salzuflen, wo ich die Mannschaft auch nach ihren eigenen Vorstellungen bezüglich der Saison befragen werden. Danach werden wir uns auch eine Zielsetzung festlegen, klar jedoch ist, dass wir mit den Abstiegsplätzen zu keiner Zeit in Berührung kommen wollen, sonst haben wir bei der Kaderplanung einen großen Fehler gemacht.“