Kolumne: Gesund & Fit : So klappt’s mit dem Training bei Hitze

Wenn die Temperaturen nach oben schießen, können Aktivität im Freien zur Qual und sogar gefährlich werden. Unser Kolumnist Florian Kock, seit vielen Jahren Personal-Trainer und Abnehmcoach aus Neuss, gibt Tipps, wie es auch während einer Hitzewelle mit Sport klappen kann.

Das Erste, was beachtet werden sollte, ist die Tageszeit in der zum Beispiel trainiert wird. In der Mittagshitze eine Trainingseinheit zu starten, ist nicht die beste Option. Besser ist auf den noch kühleren Morgen oder späten Abend auszuweichen. Ist das unter der Woche nicht möglich, ist eine Verlegung aufs Wochenende zu diesen Zeiten ratsam. Zwei Tage in Folge zu trainieren, ist zwar nicht ideal, jedoch besser als die Trainingseinheiten komplett ausfallen zu lassen, weil es zu heiß ist.