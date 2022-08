2. Handball-Bundesliga : TSV-Handballer feiern nächsten Kantersieg

Dormagen In der Vorbereitung läuft es bislang gut für den TSV Bayer Dormagen unter dem neuen Trainer Matthias Flohr. Auch das zweite Testspiel gegen Aachen konnte deutlich gewonnen werden.

Im Rahmen seiner Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Handball-Bundesliga hat der TSV Bayer Dormagen auch sein zweites Testspiel gewonnen. Nach dem 39:30-Erfolg bei der HSG Krefeld gab es am Dienstagabend gegen den Regionalligisten BTB Aachen in eigener Halle einen weiteren klaren 48:26 (24:14)-Sieg.

„Ich danke den Aachenern für die Bereitschaft, für diesen Test nach Dormagen zu kommen“, sagte TSV-Coach Matthias Flohr. Letztlich fiel die Niederlage für die Aachener unter ihrem neuen Trainer Simon Breuer-Herzog, früher auch Spieler beim TV Korschenbroich, etwas zu hoch aus. Beim TSV war nach dem intensiven Trainingslager in der Sportschule Hennef am Wochenende eine leichte Müdigkeit unverkennbar. „Das war in dieser Phase der Vorbereitung klar. Trotzdem wurde das Ziel umgesetzt, viele Gegenstöße zu laufen“, betonte Flohr. Zufrieden war er auch damit, wie die Offensive immer wieder kreative Lösungen für den Abschluss suchte. So gab es Szenenapplaus für Kempatricks und einige überraschende Anspiele. Die Spielweise kam auch den Außenspielern entgegen. Die beiden in der vorigen Saison lange verletzten Joshua Reuland und Jakub Sterba zeigten, dass sie wieder fit in die Saison gehen. Sie waren mit elf und acht Treffern die erfolgreichsten Werfer der Gastgeber. Das zweite und letzte Test-Heimspiel findet am Samstag, 20. August, um 17 Uhr gegen die Limburg Lions statt.