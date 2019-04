Handball : Jamal Naji sieht noch ein hartes Stück Arbeit vor seinen Jungs

Dormagen Die Nachwuchs-Handballer des TSV Bayer Dormagen haben die Tür zum Halbfinale der Deutschen Jugendmeisterschaften ein Stückchen aufgestoßen.

„Aber vor uns liegt noch ein hartes Stück Arbeit,“ ist Trainer Jamal Naji nach dem hart erkämpften Erfolg überzeugt und setzt mit Blick auf das Rückspiel am Sonntag (16 Uhr, Bayer-Sportcenter) auch auf die Dormagener Handball-Begeisterung: „Wir brauchen die Fans, die uns am Sonntag im Rückspiel unterstützen.“ 620 Zuschauer sorgten in der Melsunger Stadtsporthalle für eine „hitzige, aber stets faire Atmosphäre,“ sagte Naji, „in der wir in der Crunchtime einen kühlen Kopf bewahrt haben.“ 24:26 lagen die Gäste bereits im Hintertreffen, drehten dann innerhalb von zweieinhalb Minuten die Partie in einen 28:26-Vorsprung und schienen sie beim 33:29 vier Minuten vor dem Abpfiff entschieden zu haben. Doch Melsungen kämpfte sich wieder bis zum Gleichstand heran, bevor Alexander Kothe und Carlos Marquis für das Happy-end aus Sicht der Gäste sorgten. „Wir haben gewonnen, weil unsere Findungsphasen für die immer wieder neu zu treffenden Lösungen kürzer als die von Melsungen waren,“ sah Naji als Hauptgrund für den nunmehr 19. Sieg in Folge an.