Fußball : Korschenbroich hat Klassenziel erreicht

Odenkirchen Truppe von Trainer Andre Dammer schlägt Odenkirchen II mit 2:1.

Der VfB Korschenbroich hat bei der SpVg Odenkirchen II in der Kreisliga A einen 2:1-Erfolg (2:1) erreicht. Thomas Schorch schoss die Gäste in Führung, ehe Odenkirchens Fabian Schlösser ausglich. Kurz vor der Pause erzielte Luis Priboschek schon den Siegtreffer für Korschenbroich. „Das ist ein glückliches Ergebnis in einem Spiel auf sehr schwachen Niveau“, gab Trainer Andre Dammer zu. „Die zweite Halbzeit war sehr zerfahren. Es gab viele Fouls und kleine Nickligkeit. Das hat die Qualität des Spiels deutlich beeinflusst.“ In der Tabelle rückt Korschenbroich bis auf vier Zähler an die Spielvereinigung aus Odenkirchen herran. Der Klassenverbleib ist dem VfB mittlerweile bereits sicher.