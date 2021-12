LSW-Spezialsport : Steinstoßer geben am Höhenberg kleines Intermezzo

Dormagen Siege für Dieter Wolf und Heinz-Georg Schmitz (beide TSV Bayer Dormagen), der in der Altersklasse M85 einen neuen Weltrekord aufstellt.

(sit) Die Abkürzung LSW steht für Laufen, Springen, Werfen – und seine im LSW-Spezialsport Deutschland organisierten 375 Mitglieder verstehen sich nicht als Konkurrenz, sondern als Alternative zur Leichtathletik. Auch sie haben unter den mit der Corona-Pandemie verbundenen Kontaktbeschränkungen zu leiden. Umso mehr genoss Dieter Wolf den vom TSV Bayer Dormagen gemeinsam mit dem Pulheimer SC veranstalteten kleinen, aber feinen Wettkampf am Höhenberg. Ebenfalls am Start waren das Team Voreifel und die SG Langenfeld .

Der Norfer, 2013 und 2012 zum LSW-Spezialsportler des Jahres gekürt, ist mit seinen 248 Goldmedaillen so etwas wie der Usain Bolt der Steinstoßer. 173 Mal gewann der inzwischen 84-Jährige deutsche und 75 Mal internationale Meisterschaften in diversen Wurfdisziplinen. Darüber hinaus hält er 44 Weltrekorde. Seine Bestweite mit dem 30-Kilo-Stein liegt in der Altersklasse M80 bei 2,62 Metern. Der ehemalige Agent und Sicherheitschef einer Rüstungsfirma achtet eisern auf sein Gewicht, isst kaum noch Wurst und Fleisch, macht Krafttraining und Gymnastik. Vor seinem altersbedingten Wechsel in die Altersklasse M85 ließ er es noch einmal krachen, holte sich in der Disziplin Diskus-Griechisch-Dreikampf (Werfen aus dem Stand mit 2, 2,5 und 3 Kilogramm schweren Metallscheiben) mit insgesamt 38,65 Metern den Sieg (M80). Das gelang auch seinem 85 Jahre alten Vereinskollegen Heinz-Georg Schmitz (M85) mit 36,34 Metern. Auch mit der Fünf-Kilo-Scheibe war das Dormagener Topduo nicht zu schlagen: Wolf gewann mit 8,81 Metern, Schmitz kam auf 8,14 Meter und verbesserte damit den Weltrekord in dieser Altersklasse. Ihre Gesamtweiten im Kugelstoß-Dreikampf (3 kg): Wolf 27,69, Schmitz 25,51 Meter. Eine weitere Weltbestleistung stellte Johann Stein (Pulheimer SC) im Einzelwettkampf Diskus-Griechisch der Altersklasse M70 (5 kg) mit 17,72 Metern auf.