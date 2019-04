Handball : Niederlage beim Spitzenreiter fällt zu hoch aus

Starke Vorstellung in Balingen: Nuno Rebelo. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen scheitert in der Anfangsphase zu häufig an Balingens Torhüter Tomas Mrkva.

Dormagen Das Beste am ersten Teil des Doppelspieltags in der 2. Handball-Bundesiga waren aus Sicht des TSV Bayer Dormagen die Ergebnisse aus den anderen Hallen. Denn von den unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt punkteten nur der HSV Hamburg (27:26 über TV Emsdetten) und der HC Elbflorenz Dresden, der das sächsische Derby mit dem EHV Aue mit 29:25 für sich entschied. Beide zogen damit aber ihre jeweiligen Gegner voll in den Kreis der abstiegsgefährdeten Mannschaften hinein, zu dem nach seiner 17:25-Niederlage beim damit wohl endgültig geretteten TuS Ferndorf nun auch wieder Erstliga-Absteiger TV Hüttenberg gehört.

Die Dormagener hingegen warten weiter auf den zweiten Auswärtssieg unter Trainer Dusko Bilanovic. Dass sie den nicht ausgerechnet bei Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten holen würden, war abzusehen. Doch die Art und Weise, wie sie die Partie vor 2300 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena mit 23:32 (Halbzeit 10:15) verloren und dabei wertvollen Boden in Sachen Torverhältnis herschenkten, war ärgerlich. Denn zwischen der 20. und 48. Minute waren die Gäste ebenbürtig, ja sogar besser als der zusehens nervöser werdende Spitzenreiter und entschieden diese Phase mit 16:12 (!) für sich. Davor und danach allerdings präsentierte sich der Aufsteiger vor allem im Angriff von allen guten Geistern und jener Disziplin verlassen, die ihn zuletzt ausgezeichnet hatte. Die Folge: Nach acht Minuten lagen die Dormagener mit 1:8 im Hintertreffen und zwangen Bilanovic zur ersten Auszeit, nach 19 Minuten hieß es sogar 4:12. Allein sieben Mal scheiterten sie in dieser Phase an Balingens zum Bergischen HC wechselnden Torhüter Tomas Mrkva, der am Ende mit 15 Paraden das Duell mit einem keineswegs schwachen Sven Bartmann (10) für sich entschied. Allein die Junioren-Nationalspieler Lukas Stutzke und Eloy Morante Maldonado leisteten sich zusammen 13 Fehlwürfe.

Die Parallele dann in der Schlussphase: Die Dormagener hatten sich kurz nach der Pause bis auf zwei Tore herangekämpft (14:16, 38.) und lagen auch zehn Minuten später nur mit vier Treffern im Hintertreffen. Doch dann leisteten sie sich wieder zu viele Fehlwürfe und Ballverluste, blieben nach dem Treffer von Carl Löfström zum 20:24 (49.) sieben Minuten lang ohne Torerfolg. Und nachdem kurz zuvor Patrick Hüter mit Roter Karte (3. Zeitstrafe, 47.) auf die Tribüne musste, brach auch die Deckung auseinander, so dass der Tabellenführer wenig Mühe hatte, auf den deutlich zu hoch ausgefallenen 32:23-Endstand wegzuziehen.