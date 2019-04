Tischtennis : Jan Medina gelingt WM-Coup im Doppel

Holzbüttgen Der Tischtennis-Spieler der DJK Holzbüttgen war bei der Weltmeisterschaft in Ungarn für Venezuela im Einsatz.

Weil die Zustände in dem südamerikanischen Land so chaotisch und die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, musste er seine WM-Teilnahme auf eigene Kosten bestreiten. Bislang blieb Medina bei seinen WM-Auftritten stets ohne Sieg, dieses Mal war das anders. Sowohl im Einzel als auch im Doppel holte er Siege. Vor allem im Doppel sorgte er zusammen mit seinem in Spanien lebenden Landsmann Cecilio Correa für einen Paukenschlag. Zunächst bezwang das Duo die luxemburgisch-lettische Paarung Gilles Michely und Arturs Reinholds ohne Satzverlust. Im zweiten Spiel folgte dann der große Coup. Gegen das polnische Top-Doppel Patrik Chojnowski und Jakub Dyjas gaben die beiden Venezolaner beim 11:5, 11:6 und 11:7-Erfolg keinen Satz ab. „Dies war eine enorme Sensation, infolgedessen uns viel Aufmerksamkeit von der Seite des ITTF aber auch mehrerer polnischer Reporter geschenkt worden ist. Es ist unbeschreiblich wie gut es sich anfühlt, wenn man sich beweisen kann, dass man gegen die besten Spieler der Welt antreten und vor allem gewinnen kann“, sagte Medina nach dem Sieg, der auch in seiner Heimat viel Beachtung fand. „Wir haben in diesem Turnier Geschichte für Venezuela geschrieben, dies motiviert uns weiter, hart jeden einzelnen Tag für mehr Erfolg im Tischtennis zu arbeiten“, so Medina.