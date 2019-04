Handball : Bayer-Jugend nimmt erste Hürde in DM-Endrunde

Bayer-Jugend nimmt erste Hürde in DM-Endrunde

Dormagen Auch ohne ihren Torjäger Sven Eberlein, der sich im Training unter der Woche das Bein gebrochen hatte, hat die A-Jugend des TSV Bayer Dormagen die erste Hürde in der Endrunde um die Deutsche Handball-Meisterschaft genommen.

Bis zum 35:33-Sieg (Halbzeit 17:18) im Viertelfinal-Hinspiel bei der JSG Melsungen machten es die Schützlinge von Trainber Jamal Naji aber am Sonntagnachmittag mächtig spannend. Zwischen der 44. und 49. Minuten drehten Finn Johannmeyer (2), Nick Braun und Julian Köster einen 24:26-Rückstand in eine 28:26-Führung, die sie bis zur 56. Minute auf 33:29 ausbauten. Doch Melsungen glich beim 33:33 durch Ole Pregler 70 Sekunden vor Schluss wieder aus, ehe Alexander Kothe und Carlos Marquis mit ihren Treffern alles klar machten. Das Rückspiel wird am Sonntag (5. Mai, 16 Uhr) im Bayer-Sportcenter angepfiffen (Bericht folgt).