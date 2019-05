Fußball : Jüchen/Garzweiler schlägt sich achtbar in Velbert

Jüchen Jan-Lars Schuchardt bringt das Kellerkind sogar in Führung.

Obgleich die Gäste neun Ausfälle zu beklagen hatten – am Morgen vor der Partie hatte sich auch noch Abwehrchef Jochen Schumacher krank abgemeldet –, schlug sich der Tabellenvorletzte mehr als ordentlich. Immerhin ging das Kellerkind sogar in Führung: Nach einer Flanke von Metin Türkay unterschätzte Keeper Dario Roberto die Gefahr, so dass Jan-Lars Schuchardt das Leder mit dem Kopf über die Linie drücken konnte (22.). Nach Wiederbeginn benötigte der Tabellenführer freilich nur drei Minuten, um der Partie eine komplett andere Wendung zu geben: Giuseppe Raudino glich zunächst aus (39.) und war dann auch als Vorbereiter für das von Jeffrey Tumanan erzielte 2:1 (42.) im Einsatz.

Und das fand Krahwinkel ausgesprochen schade, „denn wir haben hier einen ungemein hohen läuferischen Aufwand betrieben.“ Und auch die für die Überraschung nötigen Einschussmöglichkeiten waren durchaus vorhanden. So traf Marius Köller nur die Latte, Sven Raddatz verzog aus aussichtsreicher Position. Was dem VfL nicht gelang, glückte dem bärenstarken Neuling: 20 Minuten vor Spielschluss zirkelte Erhan Zent die Kugel aus 16 Metern unhaltbar für Jüchens Torhüter-Routinier Peter Dreßen zum 3:1-Endstand in den Winkel und machte damit die vierte Niederlage in Folge der Viktoria endgültig amtlich. Krahwinkel milde: „Aber die Mannschaft hat sich hier teuer verkauft.“