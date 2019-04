Fußball : Jüchen/Garzweiler hat Sieg bitter nötig

Jüchen Der in akuten Abstiegsnöten steckende Landesligist braucht im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch II drei Punkte.

Hoffnungslos ist die Lage nicht, auch wenn es am Ende tatsächlich fünf Teams erwischt, trennen die Viktoria nur drei Punkte von Holzheim auf dem wirklich sicheren 14. Tabellenplatz. Die Gäste aus Bösinghoven, die das Hinspiel mit 1:3 verloren hatten, stehen auf dem wackeligen 15. Rang, blieben zuletzt aber dreimal in Folge ungeschlagen und überraschten dabei am Gründonnerstag mit einem 2:1-Erfolg über den bärenstarken VfR Fischeln. Dass sein Kollege Jan-Niklas Bonnekessel dabei im Vorster Benjamin Dohmen auch auf Hilfe aus der Meerbuscher Oberliga-Truppe bauen konnte, ficht Krahwinkel nicht an: „Das darf uns nicht interessieren. Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Und fertig!“ Darüber hinaus hat er genug mit seiner Mannschaft zu tun. Die vielleicht größte Baustelle tut sich im Tor auf: Dominik Lingweiler ist sicher kein Schlechter, an manchen Tagen sogar ein richtig Guter, aber in seinen Leistungen einfach zu unbeständig. Sein Vertreter Tim Paulußen war lange verletzt, ist noch nicht bei 100 Prozent und hat zudem die ganze Woche krank im Bett gelegen. Möglich wäre auch ein Comeback des für den 1. FC Mönchengladbach schon in der Oberliga tätigen Torwart-Trainers Peter Dreßen, doch der ist schon 37 und kam in der vergangenen Saison beim Bezirksligisten DJK/VfL Giesenkirchen nur noch viermal zum Einsatz. Krahwinkel ist die Dringlichkeit des Problems bewusst, „denn das kostet uns wertvolle Punkte.“ Wahrscheinlich vertraut er am Sonntag weiter auf die Künste von Dominik Lingweiler. Profitieren könnten Jüchens „Schnapper“ von einer funktionierenden Defensive. Darum ist der Coach froh, dass ihm in Yannick Peltzer sein beim 2:6 gegen Cronenberg gesperrter Kapitän und Abwehrchef wieder zur Verfügung steht. Weiter fehlen werden dagegen Kosta Jamarishvili (Rote Karte) und der verletzte Sven Rixen. „Spieler, die uns sehr gut tun würden“, hadert Krahwinkel.