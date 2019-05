Fußball : SCK macht trotz Sieg keinen Boden auf die Spitze gut

Kapellen Kapellens Torhüter Felix Burdzik sieht die Rote Karte.

Ein Geschenk der in akuten Abstiegsnöten steckenden Gastgeber brachte den SCK kurz vor der Halbzeitpause in Führung: Bei der Volleyabnahme von Marc Paul aus kurzer Entfernung gab Torhüter Asterios Karagiannis keine gute Figur ab. Der Grieche ließ den gar nicht mal voll getroffenen Ball durch die Beine ins Tor rutschen. Die Jungs von Trainer Oliver Seibert wussten den Gefallen aber zurückzugeben: In Hälfte zwei spritzte Ahmed Al Khalil in eine unbedachte Rückgabe von Marcel Koch, umkurvte Torhüter Felix Burdzik und schob zum Ausgleich ein (70.). Es spricht fürs intakte Nervenkostüm der Gäste, dass sie nur zwei Minuten später zurückschlagen konnten: Maik Ferber veredelte mit seinem Tor zum 2:1 die starke Vorarbeit seiner Teamkollegen David Balaban und Marc Paul.