Hockey : HTC holt nach rasantem Comeback noch einen Punkt

Neuss Schwarz-Weiß liegt beim 4:4 gegen Düsseldorf schon mit 0:3 und 1:4 zurück.

Nach desaströser Leistung in der ersten Hälfte kämpfte sich der HTC SW Neuss im zweiten Teil des kräftezehrenden Doppelspieltages der 2. Hockey-Bundesliga Nord gegen den Aufsteiger DSD Düsseldorf nach einem 0:3-Rückstand in bewundernswerter Manier zurück und sicherte sich noch ein 4:4-Unentschieden (Halbzeit 0:2).

Ganz offensichtlich noch schwer gestresst von der Tour nach Hamburg am Vortag ging für die Hausherren zunächst gar nichts. U21-Nationalspieler Henrik Mertgens und Daniele Cioli bestraften die Unpässlichkeiten ungerührt mit der 2:0-Führung für den starken Außenseiter. Zudem vergab der ansonsten eiskalte Ivo Otto für Neuss einen Siebenmeter. Als wiederum Cioli in der 35. Minute Torhüter Konstantin Hayner per Strafecke zum 3:0 überwand, schien die Entscheidung gefallen. Doch die Neusser schlugen zurück. Selbst als nach Sebastian Draguhns Ecken-Treffer zum 1:3 Ottos übler Abwehrpatzer dem Düsseldorfer Henrik Mertgens das 4:1 auf dem Silbertablett servierte, blieb der HTC dran. „Keiner hat den Kopf hängen gelassen“, lobte Manager Stephan Busse sein Team: „Von Düsseldorf kam danach gar nichts mehr. Und wir hatten Chancen im Minutentakt.“