Handball : Zum Vorzugspreis das Spiel gegen THW Kiel sehen

Pokalsieger THW Kiel kommt am 10. August nach Dormagen. Foto: dpa/Axel Heimken

Dormagen Am 10. August feiert der TSV Bayer Dormagen das siebzigjährige Bestehen seiner Handball-Abteilung. Höhepunkt des Tages wird das Gastspiel des Deutschen Rekordmeisters THW Kiel sein, das an diesem Samstag um 16.30 Uhr im Bayer-Sportcenter angepfiffen wird.

Die Gastgeber hoffen auf ein möglichst volles Haus in der Arena, die zu Erstliga-Zeiten ein Mal restlos ausverkauft war: 3002 Zuschauer sahen am 27. Dezember 2008 die 25:33-Niederlage des TSV gegen den THW.

Mit Blick auf dieses Spiel hat der TSV Bayer den Tag unter das Motto: 3000 für 70 Jahre gestellt. Wer dabei sein möchte, hat dazu mehrere Gelegenheiten: Karten zum Vorzugspreis von acht Euro (bei freier Platzwahl) können bei den nächsten beiden Heimspielen des Zweitligisten am 11. Mai gegen den HC Elbflorenz und am 24. Mai gegen die DJK Rimpar direkt im Sportcenter erworben werden. Kür Kinder unter sieben Jahre sind kostenlose „Schoßkarten“ ohne Sitzplatzanspruch erhältlich.

Die weiteren Karten gehen in den freien Verkauf und können ab dem 27. Mai an allen Vorverkaufsstellen erworben werden, kosten dann allerdings zehn Euro. „Mit dem reduzierten Preis wollen wir unseren Anhängern etwas zurückgeben,“ sagt Handball-Geschäftsführer Björn Barthel und hofft auf regen Zuspruch in den beiden Heimspielen: „Die Unterstützung können unsere Jungs im Abstiegskampf gut gebrauchen.“