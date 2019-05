Handball : TSV Bayer will wieder Selbstvertrauen tanken

Dormagen Handball-Zweitligist will die gegen Ferndorf verspielten Punkte zurückholen – vielleicht schon am Samstagabend beim ASV Hamm.

Dusko Bilanovic ist eine ehrliche Haut. Deshalb gibt der Trainer des TSV Bayer Dormagen auch unumwunden zu: „Die Stimmung in dieser Woche war natürlich nicht so gut.“ Kein Wunder, gab der Handball-Zweitligist bei der 24:28-Heimniederlage gegen den TuS Ferndorf am Sonntag doch zwei Punkte aus der Hand, die im Kampf um den Klassenerhalt eigentlich mehr oder weniger fest eingeplant waren.

Dusko Bilanovic ist aber auch ein Kämpfertyp. Deshalb sagt der 47-Jährige: „Das mit der schlechten Stimmung gilt nur bis Samstagabend.“ Da ist der TSV Bayer nämlich beim ASV Hamm-Westfalen zu Gast, Anwurf in der Westpress-Arena ist um 19.15 Uhr. Und schlechte Stimmung kann sich dort niemand leisten, der auch nur ansatzweise auf einen Punktgewinn schielt: „Hamm steht nicht umsonst auf dem vierten Tabellenplatz, die spielen einen guten Handball,“ sagt Bilanovic über den Gegner, „und wer in Wilhelmshaven gewinnt, der muss richtig gut drauf sein.“ Das taten die Westfalen am Sonntag und beendeten mit dem 34:32 eine Serie von vier Heimsiegen des WHV in Folge, die am 23. februar mit einem 34:24 über den TSV Bayer Dormagen ihren Anfang nahm. Noch so ein Spiel, an das Bilanovic nicht gerne zurückdenkt. Da verschliefen seine Schützlinge nämlich die Anfangsphase, so wie es ihnen auch bei den Niederlagen in Großwallstadt und Balingen passierte.