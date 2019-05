Fußball : Holzheim verliert in Rath zwei Spieler und das Match

Holzheim Rote Karten für Nico Bayer und Kevin Dyla.

Bis zur 20. Minute hatte der Aufssteiger nämlich alles im Griff und lag durch Treffer von Tom Nilgen und Yannick Joosten mit 2:0 vorne. Dann jedoch musste der zuvor gefoulte Torwart Nico Bayer nach einer von Schiedsrichter Gregor Hoffmann (Wuppertal) als Tätlichkeit eingestuften Kurzschlussaktion mit der Roten Karte vom Feld. Eine für van Schewick freilich „nicht nachvollziehbare“ Entscheidung. In Unterzahl verloren die Gäste die Kontrolle über das Spiel, retteten sich aber in die Pause. Als nach dem Seitenwechsel jedoch Christoph Lübke (48.) und Nico Stillger (56.) ausgleichen konnten, „gingen bei uns die Köpfe runter“, bemängelte der Coach. Rath machte nun Druck und zog durch Tore von Enes Bilgicli (2) und Lübke auf 5:2 davon. Und es kam noch schlimmer für den Neuling: Weil Kevin Dyla seinem Gegenspieler den Ball „vor einem Einwurf aus großer Entfernung absichtlich an den Kopf geschossen haben soll“ (van Schewick), sah auch der Youngster „Rot“. Dass David Pira kurz darauf zum 6:2 traf, interessierte ihn darum nicht mehr.

Um sich für ein (eventuell) zweites Jahr in der Landesliga finanziell auf breitere Füße zu stellen, lädt die HSG für Mittwoch, ab 19 Uhr, potentielle Unterstützer in den Brauereiausschank Frankenheim an der Bahnhofstraße in Holzheim ein. Moderiert wird der Abend vom auch schon mal als Trainer an der Reuschenberger Straße tätigen Unternehmer Michael Volz.