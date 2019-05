Integratives Sportfest in Neuss : Tandem-Tag wird zur „Winter-World“ im Mai

Gnadental Die zweite „Winter-World“ der Tandem-Stiftung Burkhard Zülow ist eigentlich erst für Dezember geplant, doch schon beim 12. Tandem-Tag auf Gut Gnadental waren die Temperaturen recht frostig. Trotzdem kamen ein paar Hundert Besucher zum integrativen Sportfest – Spenden, Tombola und eine Versteigerung ließen zudem die Tandem-Kassen klingeln.

Die waren auch schuld, dass Bürgermeister Reiner Breuer nur bei der Auftakttour in die Tandem-Pedale trat. Beim eigentlich vorgesehenen Part als Auktionator wurde er durch seinen Düsseldorfer Amtskollegen Thomas Geisel vertreten. „Wir dürfen bürgerschaftliches Engagement nicht nur fordern, sondern müssen es auch fördern“, erklärte der OB, warum er bereits zum zweiten Mal zum Tandem-Tag über den Rhein gekommen war. Ihm gelang es, eine Karikatur von Winfried Küfen für immerhin 4500 Euro an den Mann zu bringen. Jürgen Schröder gab sie umgehend an die Hausherrin zurück, „die bekommt einen Platz in ihrem Büro.“ Die vergrößerte Version, versprach Inklusionsbeauftragte Miriam Lenzen, soll im Rathaus aufgehängt werden.