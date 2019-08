Fußball : Korschenbroich trotzt allen Personalproblemen

Korschenbroich A-Kreisligist schlägt zum Saisonstart den TuS Wickrath mit 4:0.

(srh) Der VfB Korschenbroich startet wie erhofft mit einem 4:0-Heimsieg (Halbzeit 2:0) über den TuS Wickrath in die neue Saison der Fußball-Kreisliga A (MG/VIE). Dabei war die Truppe von Trainer Andre Dammer stark dezimiert. „Wir konnten die fehlenden Leistungsträger gut ersetzen, dann können wir auch den Konkurrenzkampf in den kommenden Wochen hochhalten“, so der Coach. „Wir haben Wickraths junge Mannschaft früh unter Druck gesetzt und Fehler provoziert und konnten einen davon zur Führung nutzen“, sagte Dammer. Luca Noever traf zu Beginn und setzte den Schlusspunkt (16. und 84.), die weiteren Tore schossen Dejan Stojanovski (41.) und Bastian Schroers (78.). „Nach der Pause mussten wir zehn heikle Minuten überstehen, aber mit dem 3:0 war es dann entschieden“, so Dammer. „Wir werden das Ergebnis nicht überbewerten, aber es war ein guter Einstand.“