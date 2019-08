Fußball : Klouth-Festspiele bei Kleinenbroichs Kantersieg

Nicht aufzuhalten: Teutonia-Stürmer Dominik Klouth (r.) drehte gegen Uedesheim so richtig auf. Vier Tore und ein Assist steuert der Matchwinner zum 6:1-Erfolg bei. Foto: Markus Rick (rick)

Rhein-Kreis Bezirksliga: Bayer Dormagen schießt sich Frust von der Seele. Jüchen schlägt „Roki“ bravourös, Kaarst spielt zu Hause desaströs.

Die Teutonia Kleinenbroich ist die Überraschung der noch jungen Saison in der Bezirksliga drei. Bei den Klouth-Festspielen überrollt der SC die ambitionierten Uedesheimer. Jüchen wird seiner Favoritenrolle gerecht, Dormagen gelingt der Befreiungsschlag. Kaarst hingegen erlebt zu Hause ein historisches Debakel.

SC Teutonia Kleinenbroich – SV Uedesheim 6:1 (3:0). Eine One-Man-Show sicherte den Teutonen den dritten Sieg im dritten Spiel und vergoldete den ohnehin schon gelungenen Saisonstart. Vier Tore und ein „unnachahmlicher“ Assist gingen auf das Konto des aktuellen Top-Torjägers der Bezirksliga-Gruppe drei, Dominik Klouth. Das 1:0 machte der Goalgetter selbst und legte wenig später Patrick vorn Hüls den zweiten Treffer auf. Die Tore drei, vier und sechs legte Klouth dann nach. Jonas Arbeiter erzielte das zwischenzeitliche 5:0. „Das war richtig gut. Da habe selbst ich nichts zu meckern“, scherzte SC-Trainer Norbert Müller, der vergangene Woche noch nach einem Sieg Kritik an seiner Mannschaft übte. Uedesheims Trainer Dalibor Dobras hingegen ist bedient. „Wenn nach fünf Minuten der Matchplan über Bord geworfen ist, ist es schwer“, ärgert er sich besonders über den frühen doppelten Rückstand. Nach drei Spieltagen ist die Teutonia mit neun Punkten auf Platz zwei die beste Mannschaft aus dem Kreis. Uedesheim rutscht nach der Niederlage auf Rang elf mit vier Punkten.

VfL Jüchen/Garzweiler – SG Rommerskirchen/Gilbach 3:0 (1:0). Ohne großes Spektakel, aber dafür äußerst souverän schlug der Favorit Jüchen den Aufsteiger „Roki“ und betätigte die ansteigende Formkurve. „Wir sind auf einem guten Weg“, versichert Marcel Winkens, der seiner Mannschaft trotz des deutlichen Sieges Nachlässigkeit vorwirft. „Nach dem 1:0 wollten wir das nur noch in Ruhe runter spielen. Das hat mir nicht gefallen“, fordert Winkens mehr Konsequenz. „Roki-Coach“ Dennis Zellmann zeigt sich als „fairer Verlierer“ und bezeichnet den Sieg als „ordnungsgemäß“, auch wenn er die Entstehung ein wenig „schade findet“. „Der Freistoß, der zum 0:1 kurz vor der Halbzeit führt, ist für mich keiner. Dann gehst du natürlich ganz anders in die Kabine“, haderte Zellmann mit der Schiedsrichterentscheidung. Für Jüchen trafen Lucas Esser (45.), David Alexandre Alves Oliveira (78.) und Jans-Lars Schuchardt (83.). Durch den Sieg klettert der ungeschlagene VfL auf Rang drei mit sieben Punkten. Aufsteiger „Roki“ ist auf Platz neun mit vier Punkten in bester Gesellschaft.