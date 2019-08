Fußball : Holzheim bringt ersten Punkt aufs Konto

Holzheim Aber beim 0:0 gegen Fichte Lintfort lässt der Fußball-Landesligist wieder zu viele Chancen ungenutzt.

Mit dem ersten Saisonsieg wurde es für die Landesliga-Kicker der Holzheimer SG auch im dritten Anlauf nichts, aber wenigstens ist der erste Punkt auf dem Konto. Damit zeigte sich Trainer Guido van Schewick nach dem 0:0 bei Fichte Lintfort auch zufrieden. „Außerdem haben wir zu Null gespielt.“ Was ihm wiederum gar nicht gefiel, war die Chancenverwertung. „Das ist jetzt das dritte Spiel, in dem wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen. Selbst der Gegner meinte nach dem Spiel: ‘Echt krass, dass Ihr das Spiel nicht gewonnen habt’. Darum waren die Jungs trotz guter Leistung sehr niedergeschlagen.‘

Am dichtesten dran waren Maurice Girke und Dennis Brune, als sie gemeinsam Richtung Tor stürmten, sich den Ball aber nicht sauber zuspielten. Obgleich der HSG damit der ersehnte Sieg verwehrt blieb, sah van Schewick einen „Schritt in die richtige Richtung“. Und er versprach, „den werden wir weiterverfolgen. Natürlich hätten wir gerne drei Punkte gehabt, aber auch den einen nehmen wir gerne mit. Wenn mir den jemand vorher angeboten hätten, hätte ich das unterschrieben.“

Weiter geht es für die Holzheimer SG bereits am Donnerstagabend (Anstoß 20 Uhr) gegen Kapellen. Auch wenn die Kräfteverhältnisse noch eindeutiger verteilt sind als in der vergangenen Saison, in der der SCK beide Duelle klar für sich entschied, stellte van Schewick augenzwinkernd in Aussicht: „Vielleicht haben wir uns den ersten Sieg in dieser Saison ja für das Lokalderby aufgehoben ...“