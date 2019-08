Handball : Köster holt WM-Silber

Im Viertel- und im Halbfinale jeweils zum besten Spieler der Partie gewählt: Julian Köster vom TSV Bayer Dormagen hatte großen Anteil an der Silbermedaille für die deutschen Handball-Junioren bei der U19-WM in Skopje. Foto: IHF

Im Finale verlieren die deutschen Handball-Junioren um den Dormagener Julian Köster mit 28:32 gegen Ägypten.

Dormagen Es begann mit einer Niederlage und es endete mit einer Niederlage. Weil die deutschen Handball-Junioren dazwischen in sieben Spielen sieben Siege einfuhren bei der U19-Weltmeisterschaften im nordmazedonischen Skopje, dürfen sie mit der Silbermedaille im Gepäck die Heimreise antreten. Es ist die erste, die eine deutsche Nationalmannschaft in dieser Altersklasse gewinnt – beste Platzierung war bisher Platz drei vor sechs Jahren. Gold verpassten die Schützlinge der auch schon in Dormagen als Trainer, Spieler und Jugendkoordinator tätigen Erik Wudtke und Alexander Koke durch eine 28:32-Niederlage (Halbzeit 13:19) im Endspiel am Sonntagabend gegen Ägypten.