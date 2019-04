Tischtennis : Wickrath plant den Wiederaufstieg

Mönchengladbach Die beiden Niederlagen zum Saisonende brachten den Abstieg aus der NRW-Liga. „Das ist schade, aber kein Beinbruch“, findet Mannschaftskapitän Michael Rix, der schnellstmöglich in die höhere Spielklasse zurück will. Das aktuelle Team soll noch verstärkt werden.

Jetzt hat es für den TuS Wickrath am Ende doch nicht gereicht. Die Geschichte von der fulminanten Aufholjagd hat sich nicht wiederholt. Nach der 4:9-Niederlage gegen die SG Heisingen muss der TuS Wickrath als Tabellenelfter die Herren-NRW-Liga in Richtung Verbandsliga verlassen. In der vergangenen Saison hatte der damalige Aufsteiger mit zwei Siegen zum Saisonende den Sprung in die Relegationsrunde geschafft. Die anschließende Relegation fand dann nicht statt, da allen Teilnehmern ein Platz in der NRW-Liga sicher war.