Skaterhockey : Eagles fertigen Europapokalsieger ab

Kaarst Im Topspiel der Skaterhockey-Bundesliga gewinnt der Titelverteidiger aus Kaarst in Essen überraschend deutlich mit 11:2 und wahrt damit die Chance, als Sieger der Hauptrunde in die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft zu gehen.

Verkehrte (Skaterhockey-)Welt: In heimischer Halle waren die Crash Eagles Kaarst gegen die SHC Rockets Essen am 1. Mai mit 3:12 unter die Räder gekommen, nur um dann im Rückspiel am Samstagabend in Frohnhausen mit 11:2 (2:2, 3:0, 6:0) zu triumphieren und damit den Erzrivalen von der Tabellenspitze zu schießen.

Dabei begann das Duell mit dem amtierenden Euro-Champion denkbar schlecht für den Deutschen Meister, denn Fabian Lenz (2.) und Florian Breves (8.) brachten die Hausherren schnell mit 2:0 in Führung – hatten damit ihr Pulver aber schon verschossen. Während der Kaarster Nationaltorhüter Richard Steffen seinen Kasten fortan vernagelte, stürmten seine von Trainer Georg Otten in einer Auszeit wieder auf Kurs gebrachten Kollegen fröhlich drauflos: In Überzahl nutzte Felix Wuschech die Vorarbeit von Moritz Otten zum wichtigen Anschlusstreffer, Christian von Berg legte André Ehlert noch vor der ersten Drittelpause das Tor zum 2:2-Ausgleich (18.) auf. Die vollkommen aus dem Tritt geratenen Rockets fingen sich auch in der Kabine nicht mehr, mussten nur 31 Sekunden nach Wiederbeginn durch den von Tim Dohmen eingesetzten Nils Lingscheidt den Treffer zum 2:3 schlucken. Und die Adler blieben dran, überzeugten vor rund 200 Zuschauern vor allem mit einer tadellosen Leistung in den Zweikämpfen. „In Duisburg hatten wir diese Tugenden vermissen lassen“, erinnerte Co-Trainer Marcus Petau an die bittere 9:16-Packung vor zwei Wochen bei den Ducks. In Essen agierte der Titelverteidiger dagegen wie aus einem Guss. „Das war unser bestes Saisonspiel, ganz ohne Frage“, stellt Otten fest: „Wir haben fast keine Fehler gemacht.“